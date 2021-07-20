Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 18 Temmuz Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 20 TEMMUZ 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi açıklarında en düşüğü 1.3 en yükseği 3.6 şiddetinde peş peşe depremler meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 20 TEMMUZ 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.07.20 10:49:32 36.3367 27.2563 13.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.20 10:30:25 36.3502 27.2242 12.8 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.20 10:21:18 37.0760 27.4573 1.3 -.- 1.7 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel

2021.07.20 10:19:01 36.9010 27.3842 2.3 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.20 10:17:43 36.4360 27.1628 20.1 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.20 10:13:04 36.3072 27.1657 20.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.20 09:54:20 38.5642 26.4160 22.3 -.- 1.9 -.- KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR) İlksel

2021.07.20 09:33:31 36.4117 27.1993 20.3 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.20 09:28:03 36.3483 27.2188 9.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.20 09:21:28 36.3363 27.2283 8.2 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.20 09:14:58 36.4142 27.0912 8.9 -.- 3.8 3.9 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.20 08:37:37 36.3465 27.2105 10.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.20 08:28:45 38.0557 27.0430 5.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.20 08:05:25 38.3788 23.3250 3.5 -.- 4.1 4.3 YUNANISTAN İlksel

2021.07.20 07:50:09 36.3615 27.1370 5.0 -.- 3.7 3.8 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.20 07:48:59 38.3383 38.5010 10.4 -.- 2.0 -.- YENIKOY-(MALATYA) İlksel

2021.07.20 06:41:18 37.0360 28.9982 25.2 -.- 1.4 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2021.07.20 06:23:42 40.7675 31.0008 5.6 -.- 2.0 -.- ACMA-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2021.07.20 06:04:16 39.0838 40.1547 18.4 -.- 1.9 -.- YESILBELEN-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2021.07.20 04:50:55 37.3320 29.7277 1.7 -.- 1.2 -.- ECE-TEFENNI (BURDUR) İlksel

2021.07.20 04:35:06 36.0562 30.5315 17.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.20 03:58:51 36.3413 27.1792 13.9 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.20 03:38:51 38.8518 37.9125 5.0 -.- 1.4 -.- BEYKENT-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2021.07.20 03:17:22 36.3598 27.1548 15.1 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.20 03:16:47 36.3485 27.2035 4.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.20 02:50:16 35.5368 26.3840 5.4 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.20 02:46:15 36.3052 27.1417 16.8 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.20 02:35:01 36.4187 27.3350 16.0 -.- 1.3 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.20 01:52:06 38.5665 27.4698 16.9 -.- 1.2 -.- AYVACIK-(MANISA) İlksel

2021.07.20 01:18:12 37.0568 28.4022 7.2 -.- 1.6 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2021.07.20 00:04:13 36.2132 30.8973 20.5 -.- 3.0 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel