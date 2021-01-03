Bu akşam tekrar bölümüyle yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı programına konuk olan Ege Kökenli merak ediliyor. Peki, Ege Kökenli kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında ve nerelidir? İşte Ege Kökenli biyografisi...

EGE KÖKENLİ KİMDİR?

Ege Kökenli, 20 Mart 1993 yılında Kırklareli’de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Haliç Üniversitesi'nde Konservatuar Eğitimi alarak tamamlamıştır. 2004 yılında rol aldığı En İyi Arkadaşım dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ege Kökenli; Anadolu Kaplanı, Yahşi Cazibe, Öğretmen Kemal, Çalıkuşu, Çiçek, Asla Vazgeçmem ve Güneşin Kızları dizilerinde rol almıştır.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yağmur karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde Kefaret dizisinde Nil karakteriyle karşımıza çıkmaktadır.

Ege Kökenli 5 senedir birlikte olduğu Lior Ahituv ile geçtiğimiz yıl nişanlandı. 2020 yılı içerisinde evlenmeyi planlayan çift pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldılar.

EGE KÖKENLİ DİZİLERİ

2019 – Yasak Elma (Yağmur) (TV Dizisi)

2017 – Kalp Atışı (Bahar) (TV Dizisi)

2015 – 2016 – Asla Vazgeçmem (Yaren) (TV Dizisi)

2015 – Güneşin Kızları (Melisa Taşkıran) (TV Dizisi)

2014 – Çiçek (Defne) (TV Dizisi)

2013 – Çalıkuşu (Mari) (TV Dizisi)

2011 – Yahşi Cazibe (Itır) (TV Dizisi)

2010 – Öğretmen Kemal (Peri) (TV Dizisi)

2006 – Anadolu Kaplanı (Gizem) (TV Dizisi)

2004 – En İyi Arkadaşım (Ece) (TV Dizisi)