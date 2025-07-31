Ege Denizi'nde deprem! 31 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi
AFAD ve Kandilli verilerine göre Ege Denizi'nde deprem oldu. Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Aktif fay hatları yer alan Türkiye'de depremlerin büyüklükleri, merkez üsleri ve derinlikleri gibi detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından belirlenerek paylaşılıyor. İşte, 31 Temmuz Ege Denizi deprem detayları ve bugün yaşanan son depremler listesi...
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Ege Denizi’nde bugün deprem oldu. Türkiye'de yaşanan tüm depremler canlı olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydediliyor. Sarsıntı hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" soruların yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 31 Temmuz son dakika AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
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EGE DENİZİ 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE SALLANDI
#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [225.98 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-07-31
Saat:08:59:33 TSİ
Enlem:35.03472 N
Boylam:25.99694 E
Derinlik:8.45 km
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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