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        Haberler Bilgi Gündem Ege Denizi depremleri son dakika 12 Şubat 2025: Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Ege Denizi'ndeki sarsıntılar devam ediyor! 12 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına alıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde sarsıntılar devam ediyor. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 12 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 07:27 Güncelleme: 12.02.2025 - 00:54
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        • 1

          Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD, deprem fırtınasının yaşandığı Ege Denizi'nde meydana gelen sarsıntıları anbean kayıt altına alıyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar İzmir ve Muğla gibi kıyıya yakın şehirlerden de hissediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 12 Şubat 2025 son depremler listesi görüntüleme ekranı…

        • 2

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM SÜRÜYOR!

          Büyüklük:4.1 (Mw)

          Yer:Ege Denizi

          Tarih:2025-02-11

          Saat:15:34:14 TSİ

          Enlem:36.68139 N

          Boylam:25.79361 E

          Derinlik:7 km

          EGE DENİZİ 4.3 İLE SALLANDI

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 14:57’de merkez üssü Ege Denizi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Deprem, zeminden 7.0 kilometre derinlikte ölçüldü.

        • 3

          11 ŞUBAT 2025 EGE DENİZİ DEPREMLERİ (3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

          2025-02-11 14:57:56 36.68167 25.585 7.0 MW 4.2 Ege Denizi

          2025-02-11 14:43:4836.5861125.524727.0MW4.9Ege Denizi

          2025-02-11 13:48:5936.7533325.718897.0MW4.0Ege Denizi

          2025-02-11 13:43:01 36.65528 25.83611 7.0 MW 4.0 Ege Denizi

          2025-02-11 12:40:13 36.6875 24.88472 6.28 ML 3.2 Ege Denizi

          2025-02-11 11:51:12 36.74 25.78528 7.0 MW 4.0 Ege Denizi

          2025-02-11 11:11:27 36.78722 25.85833 7.0 MW 4.0 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [127.17 km] Bodrum (Muğla)

          2025-02-11 10:59:06 36.71722 25.77472 7.0 MW 4.1 Ege Denizi

          2025-02-11 10:56:57 36.79694 25.65528 7.0 MW 4.0 Ege Denizi

          2025-02-11 10:44:34 36.70528 25.77111 7.0 MW 4.0 Ege Denizi

          2025-02-11 10:41:03 36.75722 25.81889 7.0 MW 4.1 Ege Denizi

          2025-02-11 10:17:1036.5366725.515567.0MW4.6Ege Denizi

          2025-02-11 10:10:0736.5819425.469177.0MW3.9Ege Denizi

          2025-02-11 09:50:1436.7780625.626677.0MW4.1Ege Denizi

          2025-02-11 09:39:53 36.75056 25.53167 11.12 MW 4.5 Ege Denizi

          2025-02-11 09:07:5536.6491725.768336.82MW 4.1Ege Denizi

          2025-02-11 08:58:33 36.49472 25.45528 7.0 MW 4.7 Ege Denizi

          2025-02-11 08:43:4736.602525.853897.0MW4.2Ege Denizi

          2025-02-11 08:36:09 36.58306 25.55139 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

          2025-02-11 08:14:2736.6586125.603067.0MW4.3Ege Denizi

          2025-02-11 08:08:28 36.63944 25.6775 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

          2025-02-11 07:41:3236.7069425.726117.0MW3.8Ege Denizi

          2025-02-11 07:24:50 36.62917 25.55583 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

          2025-02-11 07:09:4836.702525.740837.0ML3.0Ege Denizi

          2025-02-11 06:47:30 36.62083 25.68417 7.0 MW 4.2 Ege Denizi

          2025-02-11 05:46:51 36.75 25.88333 7.0 MW 3.9 Ege Denizi

          2025-02-11 04:38:19 36.74306 25.59806 7.0 ML 3.5 Ege Denizi

          2025-02-11 03:02:56 36.70694 25.60889 7.0 ML 3.5 Ege Denizi

          2025-02-11 02:51:3536.7302825.618337.0ML3.3Ege Denizi

          2025-02-11 02:41:51 36.73028 25.70111 7.0 ML 3.4 Ege Denizi

          2025-02-11 01:51:06 36.7825 25.47917 11.66 ML 3.2 Ege Denizi

          2025-02-11 01:37:26 36.73361 25.63556 7.0 MW 5.1 Ege Denizi

          2025-02-11 00:35:4536.7263925.660287.0ML3.2Ege Denizi

          2025-02-11 00:28:42 36.75111 25.71 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
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