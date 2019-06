Birçok müzik severe "Keşke benim olsaydı" dedirten efsanevi müzik grubu Pink Floyd'un gitaristi ve solisti David Gilmour'a ait 127 gitar dün New York'ta Christie's Müzayede Evi tarafından açık arttırmayla satışa çıkarıldı.

David Gilmour

Müzayedenin yıldızı Gilmour'un 1971'den beri kullandığı 'Black Start' adıyla bilinen 1969 Fender Startcoaster gitar oldu. Gilmour'un grubun başyapıtlarından 'Dark Side of The Moon' albümünde ‘Comfortably Numb’, ‘Money’, ‘Shine On You Crazy Diamond’ gibi unutulmaz şarkılarının kayıtlarında kullandığı 'Black Start' 3 milyon 975 bin dolara (yaklaşık 23 milyon lira) satıldı.

Müzayede evi adına kitap bile yazılan The Black Strat'a ödenen bu rakamın bir açık arttırmada bir gitara ödenen en yüksek fiyat olduğunu açıkladı.

The Black Strat

David Gilmour’un Wish You Were Here albümünde kullandığı 1969 Martin D-35, 1 milyon 95 bin dolara dolara alıcı buldu. 'The Wall’un ritim bölümlerinde kullandığı Fender Stratocaster ise 1 milyon 815 bin dolara satıldı.

127 gitarın satışından toplam 21 milyon 490 bin 750 dolar gelir elde edildi.

Gitarlarının bir köşede hiç çalınmadan öylece durmasını istemediğini, zaten birçoğunu da çalacak zamanı olmadığını belirten David Gilmour, satıştan elde edilen geliri iklim değişikliğine destek olan yardım kuruluşlarına bağışlayacağını açıkladı.

Pink Floyd