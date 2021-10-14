Efsane Odağ: 'Yalancı'nın hikayesi gerçeğe çok yakın

SHOW TV'nin cuma akşamları ilgiyle izlenen dizisi 'Yalancı'da rol alan Efsane Odağ, "Eğer gerçekten hayalini kurduğum ve beni heyecanlandıran işin peşinden gitmezsem mutsuz olacağımı fark ettim." sözleriyle oyuncu olmaya karar verdiğini söylüyor. 'Yalancı'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Odağ, "Senaryoyu ilk okuduğumda karakterler ve hikayenin gerçeğe çok yakın olması ile hikaye kurgusu beni çok etkiledi." diyor

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı 'Yalancı' dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.





Dizide cinsel suçlar biriminde komiser yardımcısı 'Görkem Bilgen'i canlandıran Efsane Odağ ile hayat verdiği karakter ve oyunculuk serüveni hakkında konuştuk.

'Yalancı'nın senaryosunda sizi etkileyen ne oldu?

Dizinin senaryosunu ilk okuduğumda karakterler ve hikayenin gerçeğe çok yakın olması ile hikaye kurgusu beni çok etkiledi. İçinde bulunduğumuz döneme baktığımızda, anlattığı konunun tartışılması gereken problemlerimizden biri olduğunu görüyorum. Ayrıca abartısız anlatı dilinden ve hikayesinden de etkilendim.

Dizide bir komiser yardımcısını canlandırıyorsunuz... İçinde bulunduğunuz rol sizde nasıl iz bırakıyor?



Görkem'in hikayesini ilk okuduğumda birçok kadının hikayeleri üzerinden değerlendirmiştim. İşi gereği bu hikayelerin içinde ve karakterin sağduyusuyla gerçeği bulmak üzerinden çalışan bir içgüdü sistemi var. Bu da sürekli açık bir algı ve öğrenme bütünlüğü anlamına geliyor… Bu işleyişin nasıl olduğunu keşfetmek iz bırakıyor bende. Görkem’i canlandırırken aklının köşesinde hep en az bir dosyanın açık kaldığı bir zihni keşfetme halini deneyimliyorum.

Görkem Bilgen'i 3 kelime ile tarif edebilir misiniz?

İdealist, güçlü ve sezgileri kuvvetli diyebiliriz.

Görkem ile kendi karakterinizle uyuşan noktalar neler?

Görkem’in gerçeği öğrenmek için sezgilerinin peşinden sonuna kadar gidiyor oluşu, koşul gözetmeksizin 'kadının beyanı esastır ilkesiyle' kadından yana duruşu ilk başta söyleyebileceklerim. İş odaklı ve konsantrasyonunun çalışırken bozulmasını istemiyor oluşu da bana benziyor.

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü yarıda bırakıp, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuşsunuz. Kararınızı ne değiştirdi?

Eğer gerçekten hayalini kurduğum ve beni heyecanlandıran işin peşinden gitmezsem mutsuz olacağımı fark ettim. Uluslararası ilişkiler okurken tiyatro yapmaya başlamıştım. Dolayısıyla oyunculuğu bir meslek olarak yapmak istediğimi fark etmem uzun zaman almadı. Ardından oyunculuk eğitimi almaya karar verdim ve bu şekilde oyunculuğa başlamış oldum.





Pilot olmayı çok isterdim. Gökyüzünde olma hali beni çok etkiliyor. Bir de tabii ki sürekli seyahat ediyor olmak da çok keyifli.

Tiyatro ile dizinin sizdeki yeri nasıl? İkisini kıyaslarsanız neler söylersiniz?



Tiyatro ve diziyi kıyaslamam çok mümkün değil aslında ikisini oluşturan dinamikler çok farklı. Oyuncu olarak her iki alanda yaptığımız şeyler farklı. Tiyatroda her akşam seyircinin gözlerine bakarak oynuyoruz. Hikayemizi yeniden anlatıyoruz. Bu bana çok ilham verici ve büyülü geliyor. Dizi yaparken de seyirciyle randevulaşmışız gibi hissediyorum.

Pandemi dönemindeki ilk büyük kapanmayı Bodrum’da geçirdim. Daha önce şehirden hiç bu kadar uzak kalmamıştım. 85 gün suya, toprağa bu kadar yakın olup bir yandan sessizliğin içinde vakit geçirmek benim gerçekten ne istediğimi keşfetmem adına çok önemliydi. Geri kalan kısmını çalışarak geçirdim, geçiriyorum. Bu anlamda da kendimi çok şanslı hissediyorum.

'YALANCI'NIN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

'Yalancı'nın ekrana gelecek 5. bölümünde Mehmet Emir Saklışehir'in gözü önünde Deniz'e mahkeme celbini verdikten sonra herkes davaya kilitlenir. Deniz savaşa devam etmekle Mehmet Emir'den özür dilemek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Elindeki tek şey Mine'nin intiharı ardındaki şaibedir. Fakat bu iddiasını destekleyecek delili yoktur. Sezgileri dışında. Mehmet Emir kazanmak için bel altı vurmaktan çekinmeyecektir. Deniz ise sadece kendini değil sevdiklerini de tuzaklardan korumaya uğraşacaktır. Fısıltılar yükselirken Deniz kendini bir savaşın içinde bulur. Savaş onunla tüm Saklışehir arasındadır.