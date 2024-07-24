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        Haberler Magazin Efes Ören Yeri birinci oldu

        Efes Ören Yeri birinci oldu

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk 6 ayında en çok ziyaret edilen müze ve ören yerlerinin hangileri olduğunu açıkladı. Toplamda yaklaşık 14 milyon ziyaretçinin gezdiği müze ve ören yerleri arasında en çok Efes Ören Yeri ilgi gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 12:25 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:56
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk 6 ayında en çok ziyaret edilen müze ve ören yerlerinin hangileri olduğunu açıkladı. Ersoy, yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi; "Bu toprakların paha biçilmez tarihî, kültürel ve arkeolojik mirası tüm dünyada merak uyandırıyor. 2024 yılının ilk 6 ayında müze ve ören yerlerimizde 14 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladık. Anadolu topraklarının tarihine yolculuk yapan yerli ve yabancı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 12 artış gösterdi. İnsanlık tarihine ışık tutan bu toprakların gün ışığına kavuşan miraslarına olan ilginin her geçen gün daha da büyüyor olmasından dolayı mutluyuz."

        Ziyaretçi sayısı açısından ilk 5'e giren müze ve ören yerleri şunlar;

        1- İzmir / Efes Ören Yeri

        2- Konya / Mevlana Müzesi

        3- Denizli / Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri

        4- Nevşehir / Göreme Ören Yer

        5- Nevşehir / Zelve - Paşabağları Ören Yeri

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