Efeler Ligi'nde normal sezon tamamlandı!

Efeler Ligi'nin 2024-2025 sezonu statüsüne göre, lig etabını 63 puanla birinci sırada tamamlayan Ziraat Bankkart, CEV kontenjanına göre Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Lig etabını ilk dört sırada tamamlayan takımlar play-off 1. etap maçlarında mücadele edecek. Bu etap sonunda ligin ilk dört sırası belirlenecek. Lig etabını 5, 6, 7 ve 8. sırada bitiren takımlar ise play-off 2. etap maçlarında karşı karşıya gelecek. Bu etap sonunda lig sıralaması belirlenecek.

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Avrupa kupalarına katılım (Şampiyonlar Ligi, CEV Cup, Challenge Cup ve Balkan Kupası), play-off 1. ve 2. etap maçları sonucundaki sıralamaya göre belirlenecek.

Kayseri temsilcisi Develi Belediyespor, sezon öncesinde yaptığı açıklamayla Efeler Ligi'nde yer almayacağını duyurmuştu. Bu nedenle SMS Grup Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonu 13 takımla oynandı.

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PLAY-OFF 1 VE PLAY-OFF 2 ETAPLARINDA OYNAYACAK TAKIMLAR

Normal sezonun tamamlanmasının ardından puan cetvelinde ilk dört sırada yer alan Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana ve Arkas Spor takımları play-off 1. etabında mücadele edecek.

Puan cetvelinde 5 ile 8. sıradaki Halkbank, Spor Toto, On Hotels Alanya Belediyespor ve Altekma ise play-off 2. etabında yer alacak.

Puan tablosunun son iki sırasında yer alan TÜRŞAD ve Develi Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'ne veda eden takımlar oldu.

Haftanın sonuçları ve oluşan play-off eşleşmeleri şu şekilde:

Rams Global Cizre Belediyespor-İstanbul Gençlik Spor: 0-3

Spor Toto-On Hotels Alanya Belediyespor: 3-1

Ziraat Bankkart-TÜRŞAD: 3-0

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank: 0-3

Galatasaray HDI Sigorta-Alktema: 3-0

Arkas Spor-Fenerbahçe Medicana: 3-2

PLAY-OFF 1. ETAP EŞLEŞMELERİ:

Ziraat Bankkart-Arkas Spor

Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana

PLAY-OFF 2. ETAP EŞLEŞMELERİ:

Halkbank-On Hotels Alanya Belediyespor

Spor Toto-Altekma