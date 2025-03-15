Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        61
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        50
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        43
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        36
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Kasımpaşa
        KSM
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        33
        Trabzonspor
        TS
        32
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Net Global Sivasspor
        SVS
        27
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        27
        Bellona Kayserispor
        KYS
        27
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        16
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Voleybol Efeler Ligi'nde normal sezon tamamlandı! - Voleybol Haberleri

        Efeler Ligi'nde normal sezon tamamlandı!

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 26. maçlarının oynanmasıyla normal sezon sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 19:38 Güncelleme: 15.03.2025 - 19:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efeler Ligi'nde normal sezon tamamlandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Efeler Ligi'nin 2024-2025 sezonu statüsüne göre, lig etabını 63 puanla birinci sırada tamamlayan Ziraat Bankkart, CEV kontenjanına göre Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

        Lig etabını ilk dört sırada tamamlayan takımlar play-off 1. etap maçlarında mücadele edecek. Bu etap sonunda ligin ilk dört sırası belirlenecek. Lig etabını 5, 6, 7 ve 8. sırada bitiren takımlar ise play-off 2. etap maçlarında karşı karşıya gelecek. Bu etap sonunda lig sıralaması belirlenecek.

        Avrupa kupalarına katılım (Şampiyonlar Ligi, CEV Cup, Challenge Cup ve Balkan Kupası), play-off 1. ve 2. etap maçları sonucundaki sıralamaya göre belirlenecek.

        Kayseri temsilcisi Develi Belediyespor, sezon öncesinde yaptığı açıklamayla Efeler Ligi'nde yer almayacağını duyurmuştu. Bu nedenle SMS Grup Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonu 13 takımla oynandı.

        REKLAM

        PLAY-OFF 1 VE PLAY-OFF 2 ETAPLARINDA OYNAYACAK TAKIMLAR

        Normal sezonun tamamlanmasının ardından puan cetvelinde ilk dört sırada yer alan Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana ve Arkas Spor takımları play-off 1. etabında mücadele edecek.

        Puan cetvelinde 5 ile 8. sıradaki Halkbank, Spor Toto, On Hotels Alanya Belediyespor ve Altekma ise play-off 2. etabında yer alacak.

        Puan tablosunun son iki sırasında yer alan TÜRŞAD ve Develi Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'ne veda eden takımlar oldu.

        Haftanın sonuçları ve oluşan play-off eşleşmeleri şu şekilde:

        Rams Global Cizre Belediyespor-İstanbul Gençlik Spor: 0-3

        Spor Toto-On Hotels Alanya Belediyespor: 3-1

        Ziraat Bankkart-TÜRŞAD: 3-0

        Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank: 0-3

        Galatasaray HDI Sigorta-Alktema: 3-0

        Arkas Spor-Fenerbahçe Medicana: 3-2

        PLAY-OFF 1. ETAP EŞLEŞMELERİ:

        Ziraat Bankkart-Arkas Spor

        Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana

        PLAY-OFF 2. ETAP EŞLEŞMELERİ:

        Halkbank-On Hotels Alanya Belediyespor

        Spor Toto-Altekma

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        Peskov: Zaman doluyor
        Peskov: Zaman doluyor
        İstanbul 110 yıllık sıcaklık rekorunu pazar günü kıracak!
        İstanbul 110 yıllık sıcaklık rekorunu pazar günü kıracak!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        Konya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Konya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Damat dehşeti! 1 ölü, 3 yaralı
        Damat dehşeti! 1 ölü, 3 yaralı
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Anne ve 2 çocuğu zehirlenerek öldü!
        Anne ve 2 çocuğu zehirlenerek öldü!
        Mourinho'nun penaltı laneti!
        Mourinho'nun penaltı laneti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Habertürk Anasayfa