Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Efeler'de sahte zeytinyağı ve pekmez ele geçirild | Son dakika haberleri

        Aydın Efeler'de sahte zeytinyağı ve pekmez ele geçirildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde başka bir ile gönderilmek üzere olan 2 bin 100 litre sahte zeytinyağı ve 400 kilogram pekmez ele geçirildi. Şüpheliye 600 bin TL ceza uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 14:08 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efeler'de sahte zeytinyağı ve pekmez ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapanlara yönelik Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Serçeköy Yol Kontrol noktasında başka bir ile gönderilmek üzere hazırlanan ve araç ile sevk edilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olan 2 bin 100 litre sahte zeytinyağı ve 400 kilogram pekmez ele geçirildi.

        Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 1 şüpheliye 600 bin TL tutarında vergi cezası uygulandı. İlçe Tarım Orman Müdürlüğü tarafından gerekli numuneler alınarak sahte ürünlere el konuldu.

        El konulan ürünler Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teslim edildi. Şüpheli hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Aydın Haberleri
        #Efeler ilçesi
        #sahte zeytinyağı
        #sahte pekmez
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Recai Kutan'a son görev
        Recai Kutan'a son görev
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Habertürk Anasayfa