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        Haberler Gündem Güncel Efeler'de 10 yıllık sorun çözüldü | Son dakika haberleri

        Efeler'de mahallenin 10 yıllık yol sorunu çözüldü

        Aydın'ın Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Dağeymiri Mahallesi'nde 10 yıldır süren yol problemini çözüme kavuşturdu. Dağeymiri Mahallesi Muhtarı Mahmut Sevi, "Mahalle sakinlerimiz evlerine ve arazilerine gitmek için bu yolu kullanmak istiyorlardı fakat çok tehlikeli olduğu için kullanamıyordu. Yolu metrelerce uzatmak zorunda kalıyordu. Yolumuz yapılınca zaman ve akaryakıttan da tasarruf ettik" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 15:18 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:47
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        Efeler'de 10 yıllık sorun çözüldü
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        Aydın Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, göreve geldiği günden bu yana ilçenin sorunlarına yönelik hayata geçirdiği proje ve uygulamalarına bir yenisini Dağeymiri Mahallesi'nde ekledi.

        Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle sakinleri için adeta çileye dönüşen yol problemini ortadan kaldırmak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

        "ÇÖZÜLEMEYEN SORUNU ÇÖZDÜ"

        Dağeymiri Mahallesi sakinlerinden Remzi Şan, söz konusu yoldaki keskin virajlar ve dar olması nedeniyle hayvanların bile geçmekte zorlandığını belirterek, "Mahallemizde birçok kişi çiftçi. Hayvanlarımız için yem ve saman getiremiyorduk. Bu yolu görenler buraya gelmek istemiyordu. Hayvanlarımızın zor geçtiği yoldan traktörler ve kamyonlar zaten geçemiyordu. Yolda kazalar meydana geldi. Başkan Yetişkin'e çok teşekkür ediyorum. İyi ki var. Yıllardır çözülemeyen sorunu çözdü" dedi.

        "TEHLİKE OLDUĞU İÇİN KULLANAMAMIYORDUK"

        Mahalle sakinlerinden Davut Köse de yolun kendileri için öneminden bahsetti ve yapılmadan önce yaşadığı zorlukları anlattı. Dağeymiri Mahallesi Muhtarı Mahmut Sevi ise "Efeler Belediyesi ulaşım konusunda oldukça duyarlı. Mahalle sakinlerimiz evlerine ve arazilerine gitmek için bu yolu kullanmak istiyorlardı fakat çok tehlikeli olduğu için kullanamıyordu. Yolu metrelerce uzatmak zorunda kalıyordu. Yolumuz yapılınca zaman ve akaryakıttan da tasarruf ettik. Şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına Başkan Yetişkin’e ve Fen İşleri Müdürlüğü ekibine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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