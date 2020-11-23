Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İşletmeci Efe Gürsoy ile Esra Eron, geçtiğimiz akşam Etiler'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Gürsoy ve Eron, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İkili, "Biraz hava almaya çıktık. Evimize dönüyoruz" diyerek gözden kayboldu.