Efe Akman, İspanya 2. Lig ekibinde!

Galatasaray'ın genç oyuncularından Efe Akman'ın yeni adresi İspanya 2. Lig ekibi FC Andorra oldu.

Bugün öğle saatlerinde İspanya’ya gidecek olan genç futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

2016-2023 sezonları arasında Galatasaray'ın altyapısında yetişen ve A takımda 5'i Süper Lig, 3'ü UEFA Avrupa Ligi ile Türkiye Kupası olmak üzere toplam 11 maçta forma giyen Efe Akman, kariyerinde ilk kez Avrupa'da mücadele edecek.