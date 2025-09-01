Habertürk
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Efe Akman, İspanya 2. Lig ekibinde - Galatasaray Haberleri

        Efe Akman, İspanya 2. Lig ekibinde

        Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Efe Akman, İspanya 2. Ligi ekiplerinden FC Andorra ile resmi olarak anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 11:36 Güncelleme: 01.09.2025 - 11:37
        Galatasaray'ın genç oyuncularından Efe Akman'ın yeni adresi İspanya 2. Lig ekibi FC Andorra oldu.

        Bugün öğle saatlerinde İspanya’ya gidecek olan genç futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

        2016-2023 sezonları arasında Galatasaray'ın altyapısında yetişen ve A takımda 5'i Süper Lig, 3'ü UEFA Avrupa Ligi ile Türkiye Kupası olmak üzere toplam 11 maçta forma giyen Efe Akman, kariyerinde ilk kez Avrupa'da mücadele edecek.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
