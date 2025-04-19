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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eduart Rroca: Play-off'a kalırsak Süper Lig'e çıkabiliriz - Futbol Haberleri

        Eduart Rroca: Play-off'a kalırsak Süper Lig'e çıkabiliriz

        1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün başarılı orta saha oyuncusu Eduart Rroca açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:50 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:50
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        "Play-off'a kalırsak Süper Lig'e çıkabiliriz"
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün başarılı orta saha oyuncusu Eduart Rroca, play-off’a kalıp Süper Lig’e yükselmek istediklerini söyledi.

        Süper Lig'de de forma giyen ve yaklaşık 5 yıldır Türkiye’de oynayan Arnavut futbolcu Rroca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020-2021 sezonunda Arnavutluk’tan Türkiye’ye geldiğini hatırlattı.

        İstanbulspor’da Süper Lig'e çıkma başarısını yaşadığını anlatan Rroca, "İstanbulspor'daki İlk yılımda play-off oynadık. Ertesi sezon yine play-off oynayıp Süper Lig’e çıktık. Ardından iki sezon Süper Lig’de İstanbulspor forması giydim. Daha sonra 6 ay Manisa FK’da kiralık oynadım, yeniden İstanbulspor’a döndüm ve bu sezon başında Keçiörengücü’ne geldim,” diye konuştu.

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        Arnavutluk ve Türkiye kültürlerinin benzer olduğunu ancak Türkçeyi öğrenmenin başta zor geldiğini aktaran Rroca, şunları kaydetti:

        “Geldiğimde hiç Türkçe bilmiyordum. İlk 6 ay çok zorlandım. Sonra Bolu’da bir kampa gittik. Her gün Türkçe konuşmaya çalıştım. Bazı arkadaşlar güldü ama ben öğrenmek istedim ve öğrendim. Şimdi iyi Türkçe konuşuyorum. Özel kurs almadım, antrenmanlarda ve saha içinde öğrendim.”

        "PLAY-OFF HAYALİMİZ VAR, İNŞALLAH GERÇEKLEŞİR"

        Keçiörengücü’nde çok mutlu olduğunu vurgulayan Rroca, “Şu anda play-off hattındayız. İnşallah ligin sonunda bu hayalimize ulaşırız. Play-off'a kalırsak Süper Lig'e çıkabiliriz." dedi.

        Ankara’yı çok beğendiğini, Keçiören’de yaşamaktan memnun olduklarını sözlerine ekleyen Arnavut futbolcu, “Kulüp, yönetim, tesisler, her şey çok güzel. Başkanımız da hedefi olan bir takım kurdu. Özel bir sezon geçiriyoruz, lig de çok çekişmeli. Puan farkları az, her takım her takımı yenebiliyor,” diye konuştu.

        FRİKİK GOLLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

        Bu sezon Keçiörengücü’nün attığı gollerde önemli katkısı olan Rroca, frikik golleriyle de öne çıktı.

        Ligde en çok gol atan ikinci takım olduklarını belirten Rroca, “İyi bir hücum hattımız var. Savunmamız da güçlü. Mame Diouf, Malaly Dembele, Moustapha Camara ve Francis Ezeh bize çok katkı sağladı. Ben de 10 numara pozisyonunda takıma yardımcı oldum. Yeni hocamız Sedat Ağçay ile de uyum içindeyiz. Çok pozisyona giriyoruz. Frikik vuruşları için de ayrıca çalışıyorum. Bu sezon bu konuda başarılı oldum, inşallah devamı gelir,” değerlendirmesinde bulundu.

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