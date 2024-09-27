Ediz Ün'ün direksiyonda görüntüsü çıktı

20 Eylül tarihinde gece saatlerinde yaşanan olayda, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün sürücü koltuğundayken Kapıkule'den giriş yaptığı belirlendi.

İHA'nın haberine göre açılan soruşturmada, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün olay günü kaçakçılıkta kullanılan aynı araçla tek başına yurda giriş yaptığı belirlendi. Sınırı geçer geçmez yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda duran CHP Milletvekili Ün'ün, burada kaçakçılıkla suçlanan şoför ve diğer şüpheliyi aldığı iddia edildi.

"ÇAKAR VE LAMBALAR YAKILARAK GİŞELERDEN GEÇİLİYOR"

Edinilen bilgiye göre, takip edildiklerini ve gişelerde durdurulacaklarını anlayan araçtakiler, ön panjurda 4 adet, ön camda 2 adet, tavanda 1 adet olan tüm tepe lambaları ve çakarları açarak gişelerden geçti. Belli bir süre sonra polis ekipleri tarafından araç durduruldu. Aracın durdurulması ile CHP Milletvekili Ün'e bilgi şoförü tarafından verildi. Ün, aracını kimsenin arayamayacağını söylese de polis savcılık talimatı olduğunu söyleyerek, arama kararında ısrarcı oldu. Polis “Aracınızda takipli mal var” demesine rağmen Ün, izin vermedi ve polisle telefonda konuşup “Savcı beni arasın” diyerek telefonu kapattı. Daha sonra ise savcı telefonla arayarak aracın aranması gerektiğini vurguladı. “Bagajda şüphelenilen mal var. Bakılacak” dedikten sonra Ün, “Sadece bagaja bakabilirsiniz. Aracın iç kısmına bakmayacaksınız. Bagajda ne varsa benim bilgim yok. Bagaja bakabilirsiniz ama içine bakamazsınız” dese de, Cumhuriyet savcısının 'araç burada aranmazsa yolda mutlaka durdurularak aranacak, biz aramasak İstanbul arayacak' cevabı üzerine araç Kapıkule Gümrük sahasına getirilerek bagajda bulunan malzemeler yakalandı. Araç daha sonra CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e teslim edildi.