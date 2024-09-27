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        Haberler Müzik Edis'in yeni şarkısı yayımlandı

        Edis'in yeni şarkısı yayımlandı

        Edis, yeni şarkısı 'Azar Azar' ile müzikseverlere buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 16:57 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:57
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        Yeni şarkısı yayımlandı
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        Bugün tüm dijital platformlarda yayınlanan 'Azar Azar', Edis'in yaratıcı yeteneğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Mahkeme salonu konseptli klibiyle de dikkat çeken Edis, etkileyici yorumu ve yenilikçi sound'u ile müzikseverlerin ruhunu fethetmeye hazırlanıyor.

        'Azar Azar'ın sözleri Emrah Karakuyu, müziği Emrah Karakuyu ile Kadir Akgöl'e ait. Düzenlemesi ise Kadir Akgöl, Gökberk Çırakoğlu, Khalil Cherradi, Elber Tutkus ve Zeki Arkun'un imzalarını taşıyor.

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        Hit şarkıları ve sahne şovuyla oluşturduğu kitlesini daha da büyüterek pop müzikte yeni bir dönemi başlatan Edis, 'Azar Azar'ı ilk kez geçen hafta Harbiye Açıkhava konserlerinde dinleyicinin beğenisine sunmuştu. Yoğun tezahürat üzerine üç kez söylediği şarkı ile büyük sükse yaratmıştı.

        ESKİ CASİNO KLİP İÇİN MAHKEME SALONUNA DÖNÜŞTÜ

        'Azar Azar' şarkısının video klibi Melih Kun'un yönetmenliğinde çekildi. Edis bu klip için yeni modern dans koreografileri çalıştı. Silivri’de mahkeme salonuna dönüştürülen eski bir casino'da çekilen klipte şarkıcıya Modern Dans Topluluğu eşlik etti.

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        #Edis
        #Azar Azar

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