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Edis ile Meryem İrem Şahin arasında neler oluyor?

Ünlü popçu Edis'in, geçtiğimiz günlerde samimi bir şekilde eğlendiği güzelin kimliği ortaya çıktı. Edis'in öpüştüğü kişinin usta sanatçı Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin olduğu öğrenildi

12.01.2022 - 18:48 | Güncelleme: MAGAZİN

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    Son dönemin popüler isimlerinden Edis'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Ünlü şarkıcının Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin ile yakınlaştığı ortaya çıktı.

  • Edis, geçtiğimiz haftalarda Maçka'daki bir mekanda eğlenmiş ve sarışın bir güzel ile dudak dudağa öpüşürken objektiflere takılmıştı. Kimliği merak edilen güzelin Meryem İrem Şahin olduğu öğrenildi.

    "ARKADAŞLAR"

    İrem Şahin'in yakın çevresinden yapılan açıklamada ise, "Edis ile yakın arkadaşlar" denildi.

  • İrem Şahin, daha önce Türkiye'de eğitim gören Oliver Tembo ile aşk yaşamıştı. Şahin sevgilisinin memleketine Zimbiya'ya da gitmişti.

     

  • "ONLARIN HAYATINA KARIŞAMAM"

    Selami Şahin, çocuklarının aşk hayatlarıyla ilgili, "Çocuklarımla arkadaşızdır. Onlar büyüdü ben onların hayatına karışmam" demişti.

  • "TÜRKİYE'DE BÜYÜMEK BANA AVANTAJ SAĞLADI"

    Londra'da doğup henüz iki yaşındayken Türkiye'ye gelen şarkıcı Edis Görgülü, konuk olduğu programda özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulumuştu.

    30 yaşındaki şarkıcı, büyüme sürecini Londra'da geçirmek isteyip istemeyeceğine dair şu ifadeleri kullandı:

    Çocukluk dönemimde bunu daha çok düşünüyordum. Londra'da büyüseydim daha iyi olur diye bir düşünce vardı o zamanlar kafamda... Ama büyüdükten sonra hayat hikayemin şu anki sürecinden memnun olduğumu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Türkiye'de büyümek bana daha fazla avantaj sağladı diye düşünüyorum.

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