Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Müzik Edis: Burada olmak çok büyük bir gurur - Magazin haberleri

Edis: Burada olmak çok büyük bir gurur

Edis, Eurovision Şarkı Yarışması için inşa edilen ve daha önce Jennifer Lopez, Rihanna ve Shakira gibi isimlerin konser verdiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de konser verdi

Giriş: 08.05.2023 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
Edis: Burada olmak çok büyük bir gurur - Magazin haberleri
"Burada olmak çok büyük bir gurur"
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Özel olarak tasarlanan 20 metrelik dikey sahnesiyle dikkat çeken ünlü şarkıcı Edis'e konserde 28 kişilik dans grubu eşlik etti. Uzun bir aradan sonra ilk kez hayranlarıyla buluşan Edis, sahneye 'Banane' adlı şarkısıyla çıktı.

"BURADA OLMAK ÇOK BÜYÜK BİR GURUR"

Edis, 'Bana mı?', 'Arıyorum', 'Vay' gibi şarkılarının yanı sıra hayranlarına bir de sürpriz yaptı. Edis, henüz yayınlanmayan yeni şarkısı 'Mayhoş'u da Bakü konserinde ilk kez seslendirdi.

Ünlü şarkıcı, "Hoşgeldiniz, neceseniz? Bugün burada olmak çok büyük bir gurur ve onur. Bana hep uğur getiriyorsunuz" diyerek, kendisini izlemeye gelen dinleyicilerine seslendi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
AMBER'i anlattılar
AMBER'i anlattılar
Edis turnelere başlıyor
Edis turnelere başlıyor
Ziyarete açık en ikonik film setleri
Ziyarete açık en ikonik film setleri
Japonya'da ev ve araçlar sular altında kaldı
Japonya'da ev ve araçlar sular altında kaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.