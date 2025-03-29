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        Haberler Gündem Edirne’de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı - Güncel haberler

        Edirne’de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı

        Edirne'de polis tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 00:33 Güncelleme: 29.03.2025 - 00:33
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        Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı
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        Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        7 şüpheli polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınırken, araç ve ikametlerde dedektör köpekle yapılan aramalarda 22 bin 400 sentetik uyuşturucu hap, 650 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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