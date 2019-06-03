03 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kültür turizminin önemli şehirlerinden Edirne'de son yıllarda lavanta ile yola çıkılan agro turizmde iddialı devam ediliyor.
AA'nın haberine göre geçen yıl binlerce kişinin katıldığı agro turizmin mor dopingi "Lavanta Tarla Günleri'nin" bu yıl ikincisi 10-16 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Edirne Valisi Ekrem Canalp'in himayelerinde Lavanta Tarla Günleri'nin bu yıl ikincisinin düzenleneceğini söyledi.
Etkinlikteki önceliğin lavanta tarımının nasıl yapıldığının anlatılması bunun yanında da agro turizme de katkı sağlamak olduğunu ifade eden Tülek, "Geçen yıl ilkinin gerçekleştirdiğimiz etkinliğe 30 bin civarında kişi katılmıştı, bu yılda önemli sayıda hem çiftçi hem de turistin katılacağı bilgisini alıyoruz" dedi.
Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da kırsalda verimsiz tarlalarda lavanta ekiminin yaygınlaşması için düzenlenen etkinliğin aynı zamanda turizme de önemli ölçüde hizmet ettiğini belirtti.
Gelecek hafta düzenlenecek etkinliklerde pek çok atölyenin olacağını ifade eden Bacıoğlu, "Çocuklar için atölyeler olacak, resim, fotoğrafçılık, lavanta ile süsleme atölyeleri olacak. Edirne en çok turist çeken illerin başında geliyor, şimdi de renkli bir turizm çeşitliliği daha oluştu. Edirne mor turizme, mis kokulu etkinliğe hazır konuklarını bekliyor" diye konuştu.
HUZUREVİ SAKİNLERİ HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Bu arada mor renkteki tarlalar henüz etkinlik başlamadan konuklarını ağırlamaya başladı.
Edirne Huzurevinde kalan bazı yaşlılar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ve Edirne Huzurevi Müdürü Tamer Tahmazoğlu ile enstitüdeki lavanta tarlasını ziyaret etti.
Tarlayı gezdikten sonra anı fotoğrafı çektiren huzurevi sakinlerine enstitü çalışanları lavanta demetleri armağan etti.
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