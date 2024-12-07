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        Haberler Gündem Güncel Edirne'deki Sanayi Kışlası'nda restorasyon | Son dakika haberleri

        Edirne'deki 146 yıllık Sanayi Kışlası restore ediliyor

        Edirne'de, 1878 yılında askeri hastane olarak inşa edilen ve uzun yıllar askeri kışla olarak hizmet veren Sanayi Kışlası, Valilik tarafından restore ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 18:45 Güncelleme: 07.12.2024 - 18:45
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        Edirne'deki Sanayi Kışlası'nda restorasyon
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        Edirne'de, 146 yıllık askeri kışla olarak hizmet veren Sanayi Kışlası, Valilik tarafından restore ediliyor.

        Vali Yunus Sezer, kışlada devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi. Kışlayı gezen Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de eşlik etti.

        1878 yılında askeri hastane olarak inşa edilen bina, 1902-2005 yılları arasında askeri kışla olarak hizmet verdi. 2005 yılında Trakya Üniversitesine devredilen tarihi yapı 8 yıl okul olarak kullanıldı.

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        #sanayi kışlası
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