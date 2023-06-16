Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Edirne'de yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı

Edirne'de kendisini telefonda polis olarak tanıtarak yaşlı kadını 386 bin lira dolandıran ve evini sattırmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı

Giriş: 16.06.2023 - 20:20 | Güncelleme: ABONE OL
Edirne'de yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı
Yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Alınan bilgiye göre şüpheli İ.K, 84 yaşındaki Aynur Özdoğan'ı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttı. İ.K, Özdoğan'a bankadaki hesabının güvende olmadığını, hesaptaki 386 bin lirasını çekmesini istedi. Bankaya giderek parasını çeken Özdoğan, buluştuğu İ.K'ye parayı teslim etti.

Aradan iki gün geçtikten sonra yaşlı kadını tekrar arayan İ.K, bu sefer de yaşlı kadından evini satmasını istedi.

Evini satmak istemediğini söyleyen ancak İ.K. tarafından yine kandırılan Özdoğan, yakındaki emlakçıya gitti. Özdoğan'ın durumundan şüphelenen emlakçı, polisi aradı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Özdoğan'la görüşerek dolandırıcı şebekesi tarafından kandırıldığını belirtti.

Ekipler, Edirne Tapu Müdürlüğü ile de görüşerek Özdoğan'ın evi satılmış gibi işlem yaptırdı.

Özdoğan'ın evini sattığını bildirdiği İ.K, kendisinden Zübeyde Hanım Caddesi'nde belirlediği buluşma alanına parayı getirmesini istedi.

Polis tarafından yaşlı kadına içinde para olduğunun sanılması için karton ve gazete kağıtları bulunan poşet verildi. Buluşma yerine gelen İ.K, Özdoğan'dan içinde para olduğunu sandığı poşeti aldı.

Bu sırada Asayiş Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, İ.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı
Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Zeytinburnu'nda tramvayla kamyon çarpıştı: 5 yaralı
Zeytinburnu'nda tramvayla kamyon çarpıştı: 5 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.