Edirne'de TIR'ın çarptığı TIR sürücüsü öldü

Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

R.S. idaresindeki TIR, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda, yolun karşısına geçmeye R.A'ya çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, R.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü R.S, jandarma tarafından gözaltına alındı.

YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

Bu arada, R.A'nın kullandığı TIR'ı park ettikten sonra yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu bir süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.