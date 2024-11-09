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        Haberler Gündem Edirne'de TIR'da 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi - Güncel haberler

        Edirne'de TIR'da 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi

        Edirne'de TIR'da yapılan aramada 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi, sürücü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 00:34 Güncelleme: 09.11.2024 - 00:34
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        TIR'da 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle yürüttükleri koordineli çalışma sonucu Kapıkule Sınır Kapısı'na yakın tesisteki iki TIR'da arama yaptı.

        Narkotik dedektör köpeği yardımıyla gerçekleştirilen aramada TIR'lardan birinin dorsesinde bulunan yemek dolabındaki bidonların içine gizlenmiş 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi, TIR sürücüleri E.K. ve D.Ş. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücülerden E.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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