Edirne'de parktaki çocuk oyun grupları kundaklandı

DHA

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, parkta bulunan çocuk oyun grupları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 22.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Sümbül Sokak'ta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Oyun grupları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

Yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında parktaki oyun grupları, kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangını çıkaran kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.