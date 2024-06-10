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        Haberler Gündem Güncel Edirne'de ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar kısıtlandı | Son dakika haberleri

        Edirne'de ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar kısıtlandı

        Yaz mevisiminin gelmesiyle ormanlık alanlarda yangın riski artarken Edirne Valiliği önemli bir karar aldı. Valilik, il genelinde ormanlık alanlara girişlere 3 ay süreyle kısıtlama getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:59 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:59
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        Bir ilde daha ormana giriş yasağı
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        Edirne Valiliği kent genelinde ormanlık alanlara girişlere kısıtlama getirdi.

        Alınan bilgiye göre, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç yoğunluğunun artmasıyla kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınları meydana gelebileceği ve yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların varlığı sebebiyle orman yangınlarıyla mücadelede ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyuldu.

        Kent genelinde bu kapsamda ormanlık alanlara girişler 10 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında kısıtlandı.

        Orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık gibi zirai faaliyetlerde bulunanlar kısıtlamadan muaf tutuldu.

        Orman ya da tabiat parklarında piknik yapmak, spor, yürüyüş yapmak gibi faaliyetlerin serbest bırakıldığı kısıtlama kararında bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yakmak, tüp kullanmak, kamp yapmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklandı.

        Ayrıca her türlü anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden toplanan dalların ve bitki örtüsünün yakılması da yasaklandı.

        Yasak kapsamında ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek.

        Yasağa aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacak.

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        #orman yangını
        #edirne
        #ormanlara giriş yasağı
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