        Haberler Gündem Edirne'de operasyon! 15 kaçak göçmen ile 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

        Edirne'de bir evde 15 kaçak göçmen ile 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

        Edirne'de, jandarma ve polisin bir müstakil eve düzenlediği operasyonda, başka ülkelere gitme hazırlığında olan 15 kaçak göçmen ile 4 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 17:46 Güncelleme: 02.10.2025 - 17:46
        Edirne'de operasyon! 15 kaçak göçmen ile 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
        İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Dairesi, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Hareket, Asayiş Şube Müdürlüğü ve yunus polisleri iş birliğiyle, Çavuşbey Mahallesi Ağaçpazarı Caddesi'ndeki Ş.D.'ye ait tek katlı müstakil eve operasyon düzenlendi.

        Evdeki aramada 4’ü Pakistan, 11’i Afganistan uyruklu olmak üzere 15 kaçak göçmen ve FETÖ/PDY bağlantılı 4 şüpheli yakalandı.

        Kaçak 15 göçmen İl Göç İdaresi’ne teslime edilirken, 4 şüpheli ve ev sahibi Ş.D. ise gözaltına alındı.

