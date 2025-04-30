Edirne'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Edirne'de kontrolden çıkan motosikletin devrilerek metrelerce sürüklendiği kazada sürücüsü Kağan Selve (24) ağır yaralandı, arkasındaki Mustafa Babacan (25) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Karayusuf köyü mevkisinde meydana geldi. Kağan Selve yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek metrelerce sürüklendi.

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Motosiklet, yol kenarındaki tarlada dururken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Kağan Selve ve yolcu Mustafa Babacan ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Selve ve Babacan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan Mustafa Babacan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.