Edirne'de kar etkisini artırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kar' uyarısında bulunduğu bölgeler arasında yer alan Edirne'de gündüz yüksek kesimlerde yağış etkili oldu.

Balkanlar üzerinden gelen kar, Edirne'nin Bulgaristan'a sınır köylerini beyaza bürüdü. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı kesiminde de etkili olan karın ulaşımda olumsuzluğa neden olmaması için Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, karayolu üzerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

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KAR KENT MERKEZİNDE DE ETKİSİNİ ARTIRDI

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü kentte, kar, gece şehir merkezinde de etkisini artırdı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi başta olmak üzere, tarihi mekanlarla, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kentte polis ekipleri ulaşımda aksamalar yaşanmaması için önlemler alırken, belediye ve İl Özel İdare ekipleri de tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Kar yağışının gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.