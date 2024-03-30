Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Edirne'de cansız bedeni araziye gömülü bulunmuştu; cinayet şüphelisi adliyede

        Edirne'de cansız bedeni araziye gömülü bulunmuştu; cinayet şüphelisi adliyede

        Edirne merkeze bağlı Hıdırağa köyünde yaşayan ve yaklaşık 10 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni jandarmanın çalışmalarının ardından toprağa gömülü şekilde bulunurken, olayla ilgili köyde hayvan ağılında çalışan 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 18:26 Güncelleme: 30.03.2024 - 18:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Esrarengiz cinayeti jandarma çözdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de kaybolduktan 10 gün sonra arazide üzeri koyun derileri ve çöplerle kapatılmış halde gömülü bulunan Hamit Kır'ın (51) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan İ.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.T.'nin ifadesinde olayla ilgisi olmadığını ve cinayeti işlemediğini söylediği öğrenildi.

        JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Merkeze bağlı Hıdırağa köyünde tarım aletleri tamiri yapan ve yalnız yaşayan Hamit Kır'dan haber alamayan komşuları, 19 Mart’ta jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Ekipler ihbar üzerine Kır'ı arama çalışması başlattı. Kadavra ve jandarma iz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında dün köye yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Küçükdöllük köyü göleti yakınında boş arazide Hamit Kır’ın cansız bedeni bulundu.

        Cansız bedenin bulunduğu noktanın üzerinin, koyun derileri ve çöplerle örtüldüğü görüldü.Olayla ilgili soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, köyde bir ahırda çalışan İ.T.'yi gözaltına aldı. İ.T.'nin üzerinde Hamit Kır'a ait cep telefonu ele geçirdi. Yapılan incelemede İ.T'nin Hamit Kır'ın hesabından kendisine 500 TL gönderdiği de tespit edildi. İ.T'nin çevresine; Kır'ın kendisine yurt dışına gidiyorum' şeklinde mesaj attığını söylediği de öğrenildi.İ.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.T.'nin ifadesinde olayla ilgisinin bulunmadığını ve cinayet işlemediğini söylediği kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #edirne
        #Hamit Kır
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eskiden lakaplı polisler vardı... Jilet Necmi, Kesik Burhan… 'Aspirin Osman' anlattı!
        Eskiden lakaplı polisler vardı... Jilet Necmi, Kesik Burhan… 'Aspirin Osman' anlattı!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Peru Devlet Başkanı'nın evine polis baskını
        Peru Devlet Başkanı'nın evine polis baskını
        250 bin kişinin yaşadığı 'dünyanın en soğuk şehri' neresi?
        250 bin kişinin yaşadığı 'dünyanın en soğuk şehri' neresi?
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        Pişerken kötü kokuyor ama faydası kokusunda!
        Pişerken kötü kokuyor ama faydası kokusunda!
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        Her şey çöp şişle başladı... Evinin bir odasına sığdırdı!
        Her şey çöp şişle başladı... Evinin bir odasına sığdırdı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
        ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Suç kaydı olan güvenlik görevlisi Sibel'i öldürdü!
        Suç kaydı olan güvenlik görevlisi Sibel'i öldürdü!
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        Habertürk Anasayfa