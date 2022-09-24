Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerine gitti! Dayak yedi

DHA

Edirne'de, ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Sibel S.'nin iş yerine giden Zafer S.'nin, iş yeri sahibi Tamer D. ve çevredekiler tarafından darp edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde öldüresiye dövülen Zafer S.'nin, Sibel S.'nin araya girmesiyle kurtulduğu görülüyor.

Olay, Nişancıpaşa Mahallesi Köprüce Bayırı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Zafer S. boşanma aşamasındaki eşi Sibel S. ile konuşmak üzere, birlikte yaşadığı Tamer D.'ye ait iş yerine geldi. Burada bir süre konuşmalarının ardından tartışan çifti çevredekiler ayırdı. Zafer S. tartışmanın ortasında eşi Sibel S.'yi zorla taksiye bindirmeye çalıştı. Bu sırada durumu haber alan iş yeri sahibi Tamer D. motosikletiyle gelip Zafer S.'ye saldırdı.

OLAY ANI KAMERADA

Cep telefonu kamerasına yansıyan ve sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, olay yerine işyeri sahibi Tamer D.'nin geldiği görülüyor.

Tamer D., motosikletiyle sokaktaki Zafer S.'nin üzerine motosikletini sürüp çarpıyor. Tamer D. ve çevredekilerin, Sibel S.'yi zorla götürmeye çalışan Zafer S.'yi sopa, tekme ve yumruklarla darp ettiği görüntülerin sonunda Sibel S'nin araya girmesiyle yere düşen Zafer S.'nin kurtulduğu da görülüyor.

Olaydan sonra Zafer S.'nin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği, Tamer D. ve diğer şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi.