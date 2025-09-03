Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

        Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

        Edirne'de yurt dışına kaçmak üzere olan 3 FETÖ şüphelisi, yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 00:45 Güncelleme: 03.09.2025 - 00:46
        Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin içinde olduğu otomobilin Uzunköprü'ye geleceği buradan sınır bölgesine hareket edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        AA'nın haberine göre; Çöpköy Kavşağı'nda yol uygulaması yapan ekipler, söz konusu aracı durdurdu. Araçtaki kişilerin FETÖ mensubu oldukları şüphesiyle ordudan ihraç edilen F.T, A.G. ve R.Ö. olduğu, şüphelilerin dava dosyalarının istinafta görülmeye devam ettiği belirlendi.

        Araç sürücüsü E.I'nın da göçmen kaçakçılığı suçundan kaydı bulunduğu tespit edildi. Zanlılar gözaltına alındı.

