Üstü apartman, altı çeşme... 112 yıllık!

DHA

Edirne'nin eski yerleşim yerlerinden Kaleiçi'ndeki Dilaverbey Mahallesi'ne bağlı Manyas Karakol Sokak'taki, 1909 yılında yaptırıldığı bilinen Meşalecibaşı Çeşmesi'nin sadece ön cephesi kaldı.

DHA'nın haberine göre yaptıranın bilinmediği, mülkiyeti Edirne Belediyesi'ne ait olan çeşmenin üzerine inşa edilen apartmanlar ise plansız yapılaşmaya örnek oluşturuyor. 112 yıllık çeşmenin restorasyon yapılmaması halinde, zaman içerisinde yok olacağı belirtiliyor.

'ENTERESAN BİR DÜZENLEME YAPILMIŞ'

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, "Edirne'de gerçekten böyle garip görüntüleri görmek mümkün. Görmüş olduğunuz bu çeşme genellikle halk arasında 'Manyas' veya 'Karakol' çeşmesi olarak bilinen bir çeşme. Esasında ismi 'Meşalecibaşı Çeşmesi'. Burası 1909 tarihli bir çeşme. Üzerindeki yıldızdan da bu sürece ait olduğunu anlamak mümkün. İlginç olan, bir mimari plan içerisinde çeşmenin kalması. Genellikle bu tip bir tarihi mirasın korunması gerekirken, çok enteresan bir düzenleme yapılmış. Edirne için şaşırtıcı olmayan bir durum. Çünkü Edirne'de bu tip olaylara çok sık rastlamak mümkün" dedi.

'ASLINDA BİR KATLİAM'

Prof. Dr. Beksaç, "Çok yakın tarihe kadar çeşmelerle ilgili fazla çalışma yapılmadı. Bu da Edirne'nin sahipsizliğinin güzel örneklerinden birisi aslında. Bu çok erken bir dönem yapı olayı ve aslında bir katliam. Çeşmeden kala kala geriye ayna taşı ve cephesi kalmış. Arkadaki su haznesi ve diğer bölümleri yok olmuş durumda. Böyle garip bir izin verilerek bina yapılmış. Esasında bunun korunması ve planın daha farklı olması gerekirdi ama bu yapının yapıldığı süreç için Edirne'de çok sık rastladığımız bir süreç var. İnşallah bundan sonraki süreçte böyle şeylerle karşılaşmayız ama bu Edirne tarihinde karşımıza çıkan korumanın en büyük katliamlarından birisi" diye konuştu.

MEŞALECİBAŞI ÇEŞMESİ HAKKINDA

Yüksekliği 2,15 metre, genişliği 2,65 metre olan çeşme, iki yanına yapılan apartmanların arasında sıkışmış durumda. Çeşmenin tacında iki adet tepelik palmete benzer şekilde dilimli yapraklardan oluşan tac dikkat çekerken, kitabesinin iki yanında birer gülbezek, üstünde ise ayyıldız motifi yer alıyor. Çeşmenin önünde ufak ölçekli su yalağı da bulunuyor. Edirne'nin çeşmelerine göre farklı cephe yapısıyla da dikkat çeken Meşalecibaşı Çeşmesi, Manyas Karakol Sokak'a bakan tek cephesiyle adeta yok olmayı bekliyor.