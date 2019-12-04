Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan yazılı basın açıklamasında 26 Kasım 2019 tarihinde sabah 05.30 sıralarında Selahattin Demirtaş'ın odasından çağrı gelmesi üzerine görevliler tarafından odaya girdiği belirtildi. Demirtaş'ın rahatsızlığını beyan etmesi üzerine 112 Acil Servis'in arandığı belirtilen açıklamada saat 05.42'de ambulansla gelen Acil Servis doktoru tarafından Selahattin Demirtaş muayene edilmiş ve hayati bulguların stabil olduğu vurgulandı. Açıklamada Demirtaş'ın kendisini iyi hissedip hastaneye gitmek istemediği yer aldı.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ'NDE SEVK EDİLDİ

Savcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada 2 Aralık'ta kurum hekimi tarafından muayene edilen Selahattin Demirtaş'ın EKG ve vital bulguların normal olduğu görülmekle birlikte kontrol amaçlı olarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Açıklamada Demirtaş'ın aynı gün yapılan muayene, laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında hayatını tehdit edici ciddi bulgulara rastlanmadığı kaydedildi.

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