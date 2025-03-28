Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Edip Akbayram'ın ailesinden sağlık ekibine teşekkür

        Edip Akbayram'ın ailesinden sağlık ekibine teşekkür

        Edip Akbayram, 2 Mart'ta hayatını kaybetmişti. Kızı Türkü Akbayram, babasının tedavi sürecinde emeği geçen hastane ekibine teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 21:19 Güncelleme: 28.03.2025 - 21:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastane ekibine teşekkür mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ünlü sanatçı Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetmişti. Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen veda töreninin ardından, cenazesi Teşvikiye Camii’nde kılınan namaz sonrası Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Akbayram’ın kızı, aynı zamanda meslektaşı olan Türkü Akbayram, babasının tedavi sürecinde emeği geçen sağlık ekibine teşekkür eden bir paylaşım yaptı. Akbayram ailesinin ortak imzasını taşıyan mesajda şu ifadelere yer verildi;

        REKLAM

        "Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin değerli başhekimi Doç. Dr. Ali Sürmelioğlu başta olmak üzere; tüm hekimlerine, hemşirelerine, hasta bakıcılarına ve hastane personeline…

        Hastanenize geldiğimiz ilk günden itibaren canımız, eşimiz, babamız, kıymetlimiz Edip Akbayram’ın yaşama yeniden tutunması ve incinmemesi için büyük bir özveriyle çalıştınız. Gece gündüz demeden sevgiyle gösterdiğiniz ilgiye tanıklık ettik.

        Sizlere en içten teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyor, varlığınızın hepimiz için bir güvence olduğunu bilerek tüm Akbayram ailesi adına sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz"

        Mesaj, Ayten Akbayram, Türkü Akbayram, Ozan Akbayram ve Lavin Akbayram imzasıyla paylaşıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Edip Akbayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Trump: Grönland dünya barışıyla ilgili
        Trump: Grönland dünya barışıyla ilgili
        Meloni, Vance'e katıldı
        Meloni, Vance'e katıldı
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Habertürk Anasayfa