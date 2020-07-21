Çocukken Zinedine Zidane'a hayran olan olan Visca, Fransız efsanenin yaptığı hareketleri hafızasına kazıdı. Onun gibi olmak için sokakta saatler harcadı ancak çok başarılı da olamadı. Kendi deyimiyle hiçbir zaman gösterişli bir oyuncu olmadı ve sadece teknik direktörlerinin verdiği görevleri yerine getirmeye çalıştı.