HABERTÜRK SPOR | ÇAĞATAY ÇELİK
Tarih 7 Temmuz 2011... Abdullah Avcı yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Slovenya'daki kampta Bosna ekibi Zeljeznicar'la hazırlık maçı yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Zeljeznicar'da sağ kanatta oynayan bir futbolcu, turuncu-lacivertli ekibin sağ kanadını darmaduman ediyor! Takımın tecrübeli sol beki Ekrem Ekşioğlu o maçta hafif sakatlığı nedeniyle forma giyemezken daha sonra o maçı anlatırken "İyi ki sakatlanmışım" diyor!
Zeljeznicar 90 dakika sonunda sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılırken Abdullah Avcı yanına Bosna Hersekli öğrencisi Kenan Hasagic'i çağırıyor ve Bosna ekibindeki sağ kanat oyuncusunu soruyor. İki kulüp yetkilileri kısa bir görüşme gerçekleştirerek anlaşıyor ve Edin Visca, İstanbul'un yolunu tutuyor... Yaklaşık 400 bin Euro bonservis bedeliyle...
İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da da Başakşehir'de de forma giyen, 1. Lig'de de Süper Lig'de de top koşturan Bosnalı futbolcu, sadece turuncu-lacivertlilerin değil, Türkiye'nin yakın dönem tarihinin en önemli futbolcularından oluyor. İki sezondur hem gol hem asist sayılarında çift haneli rakamlara ulaşan Visca'nın hayat hikayesi de oldukça ilginç...
Bosna Hersek'te savaş yıllarında büyüyen tecrübeli futbolcu için futbol, her şeyden kaçış yolu oluyor... Savaş başladığında iki, bittiğinde beş yaşında olan Visca küçük bir kasabada yaşıyordu. Hemen hemen her gün üzerinden 30'dan fazla savaş uçağı geçtiğini gördü. Babası, asker olmamasına rağmen üç sene boyunca ailesinden uzakta, savaşta kaldı.
Annesi ve kardeşiyle hayatta kalabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Bugün savaşın üzerinden 20 yıldan fazla bir süre geçti ancak ne o ne de ailesi savaşın izlerini atlatabildi. En sevdiği komşusu babasından iki üç metre ötede hayatını kaybetmişti!
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