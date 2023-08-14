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Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı deneyimli futbolcu Edin Dzeko, ilk kez Süper Lig maçına çıktı. Fenerbahçe formasını ilk kez UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda giyen Bosna Hersekli golcü, Süper Lig’de ilk maçında 2 gole imza attı. Mücadeleye kaptan olarak 11’de başlayan Dzeko, 3. dakikada Dusan Tadic’in pasıyla fileleri havalandırırken, 18. dakikada Szymanski’nin asistinde ikinci golünü kaydetti. 37 yaşındaki forvet, 90 dakika sahada kaldı.

Edin Dzeko, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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"BU MAÇ BİZE DERS OLDU"

Dzeko maç sonu ise şunları söyledi:

"İlk 20 dakikaya baktığımızda oyun bizim için iyi gidiyordu, 2 gol atmıştık, oyunu kontrol ediyorduk ama kırmızı karttan sonra her şey değişti bizim için. Rakip eksik kalınca işlerin kolay olacağını düşündük ve gol aramak yerine topla daha fazla oynamaya başladık. Bunu yapınca da rakipten gol yedik. Ondan sonra maç değişti. Rakibimiz bizi bekledi. Bizim de savaşmamız gerekti. Memnun edici olan 3 puanı almamızdı."

CENGİZ ÜNDER SÖZLERİ

"Umarım Cengiz bana çok gol attırır. Şaka bir yana hem Cengiz hem Fred'in katılmasından çok mutluyum. İkisi de çok iyi oyuncu. Bizim daha iyi olmamız için yardım edecekler. Bu maç da bizim için bir ders oldu. Maçın bittiğini düşünmüştük ama öyle olmadı. Bu yüzden futbolu çok seviyoruz, her an yüzde yüzü vermeniz gerekiyor."