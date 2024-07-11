Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Mario Branco açıkladı!

"DZEKO, MOURINHO İLE PROJEMİZİN BİR PARÇASI"

"Mourinho ile görüşmelere başladığımda en başından beri Dzeko hakkında konuştuk. Bana Roma'daki ilk iki ayının en sevdiği aylar olduğunu çünkü o sırada Dzeko'nun orada oynadığını söyledi. Yani Dzeko başından beri anlaşmamızın ve projemizin bir parçasıydı ve bu konuda hiçbir şey değişmedi."