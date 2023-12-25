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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Edin Dzeko'dan Icardi'nin pozisyonu için olay paylaşım! - Galatasaray Haberleri

        Edin Dzeko'dan Icardi'nin pozisyonu için olay paylaşım!

        Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Mauro Icardi paylaşımına tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 01:14 Güncelleme: 25.12.2023 - 01:14
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        Dzeko'dan olay Icardi paylaşımı!
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        Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçın ardından tartışmalar devam ediyor.

        Sarı lacivertli takımın kaptanı ve yıldızı Edin Dzeko, Galatasaray'ın açıklamasını paylaşan Fabrizio Romano'ya cevap verdi.

        Dzeko yaptığı paylaşımda, "Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici. Her zamanki halleri. Fabrizio, sen de bundan daha iyisini yapabilirsin." ifadelerini kullandı.

        İşte o yorum:

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