Edin Dzeko'dan 12. gol!

Çaykur Rizespor maçında 2 gol atarak Fenerbahçe'nin galibiyetinde rol oynayan Edin Dzeko, ligdeki 12. golünü attı.

İlk yarının uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Dzeko, 45+8. dakikada ilk golü kaydetti. Karadeniz ekibine karşı ikinci yarıya 2-1 geride giren Fenerbahçe, ataklarını sıklaştırırken beraberlik golünü de yine Dzeko ile buldu. 79. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu filelere gönderen Bosna Hersekli forvet, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.

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Deneyimli forvet, bu sezon 15'i ilk 11 olmak üzere 21 karşılaşmada forma giydi.

Dzeko, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı.