Arsenal'i 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Chelsea'de Eden Hazard, final sonrası açıklamalarda bulundu.

Eden Hazard, "Bugün aklımdaki tek şey kupayı kazanmaktı. Kararımı iki hafta önce vermiştim. Kulüplerin kararını bekliyorum. Sanırım güzel bir veda oldu" dedi.

Belçikalı yıldız sözlerini "Premier Lig'de oynamak hayalimdi. Bu hayalimi ülkenin en büyük kulüplerinden birinde oynayarak gerçekleştirdim. Artık yeni bir maceranın zamanı geldi" ifadeleriyle sürdürdü.

Mücadeleyi de değerlendiren Hazard, "İlk yarıda iki takım da sahada stresliydi çünkü finaldi. Olivier'ın golü bizi rahatlattı. İyi oynadık ve oyunu kontrol ettik." şeklinde konuştu.