Edebiyat uyarlamaları İstanbul Tiyatro Festivali'nde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 29. İstanbul Tiyatro Festivali, programındaki edebiyat uyarlamalarıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

REKLAM

REKLAM advertisement1

Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri

Günümüzün en dikkat çeken yazarlarından Édouard Louis’nin annesinin hayatını anlattığı Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri isimli romanı, sahnede güçlü bir hikâyeye dönüşüyor. Toplumsal baskı ve görünmez kadın emeği üzerine çarpıcı bir iç hesaplaşma sunan bu yapımda Onur Ünsal etkileyici performansıyla öne çıkıyor. Yıllar süren sessizliğin ardından özgürlüğüne doğru kararlı bir yolculuğa çıkan bir kadının dönüşümü, Kemal Aydoğan’ın rejisinde bütün bir kuşağa ses veriyor. Oyun, 25-26 Ekim’de moda sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

Aşk Yolunda İstanbul’da Neler Olmuş: Çerkes Rıdvan’ın Dolabı

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan dönemin renkli tarih yazarı Reşad Ekrem Koçu’nun kent öykülerinden biri olan Aşk Yolunda İstanbul’da Neler Olmuş: Çerkes Rıdvan’ın Dolabı, İstanbul’un merkezindeki tarihi bir handa yeniden doğuyor. Lara Lakay’ın uyarlamasında hanın avluları, geçitleri, balkonları, anlatının taşıyıcılarına dönüşüyor. 20. yüzyılın başındaki İstanbul’un gündelik yaşamı, eğlence kültürü ve toplumsal dinamikleri, canlı müzik eşliğinde hayata dönüyor. Aşk Yolunda İstanbul’da Neler Olmuş: Çerkes Rıdvan’ın Dolabı 26 Ekim’de, Haliç’te tarihi bir handa sahnelenecek.

REKLAM Cehennem Çiçeği Alper Canıgüz’ün Oğullar ve Rencide Ruhlar romanıyla edebiyata kazandırdığı, beş yaşında olmasına rağmen hayattan usanmış, zeki ve alaycı karakteri Alper Kamu, ilk kez tiyatro sahnesine adım atıyor. Cehennem Çiçeği, küçük bir çocuğun gözünden yetişkinlerin dünyasına dair büyük sorular soruyor. Bastırılmış duygularla, sırlarla ve mizahla örülen bu yapım, minyatürler, obje tiyatrosu ve canlı sinema gibi araçlarla Alper Kamu’nun iç sesini sahneye taşıyor. İKSV Genç Sanatçı Fonu ile desteklenen oyun, 7-8 Kasım’da Alan Kadıköy’de sahnelenecek. Bovary Gustave Flaubert’in 1857’de yayımlandığında edebiyat dünyasında bir bomba etkisi yaratan Madame Bovary’si; Jane Eyre, Anna Karenina ve Mrs. Dalloway gibi kadın mücadelesine mal olmuş edebi karakterleri çağdaş tiyatroyla buluşturmadaki ustalığıyla tanınan Carme Portaceli’nin yorumunda, hayalperest bir trajedi kahramanı değil, “21. yüzyılın feminist sesi” olarak karşımıza çıkıyor. Kadın üretiminin ve bakış açısının daha görünür kılınması amacıyla, beş yıldır Odeabank’ın tema sponsorluğunda sürdürülen “Bu İşte Bir Kadın Var” başlığı altında, 8-9 Kasım’da sahnelenecek Bovary’e yüksek katkıda bulunan mekân sponsoru olan Zorlu PSM ev sahipliği yapacak.

REKLAM .png Johann Wolfgang von Goethe’nin Faust’u, Alman edebiyatının doruk noktası kabul edilir. Pek çok edebi kaynakta karşımıza çıkan, ruhunu şeytana satan Dr. Faustus figürüne Goethe, engin kültürel birikimi ve insan çözümlemelerindeki ustalığıyla çağları aşan bir karakter kazandırır. Yönetmen Ayşe Emel Mesci, 28. İstanbul Tiyatro Festivali’nde büyük beğeni toplayan Medea Material’in ardından bu kez, bütüncül sanat anlayışıyla sahneye koyduğu bir başka başyapıtla, Faust ile seyirci karşısında. Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı oyun, 18 ve 19 Kasım’da Mecidiyeköy Büyük Sahne’de olacak. New York Üçlemesi Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz yazar Paul Auster’ın bizzat temas ettiği ve onay verdiği son projelerden biri olan, polisiye kurgunun postmodern anlatıyla iç içe geçtiği New York Üçlemesi, tiyatroya yazar-yönetmen Igor Mendjisky’nin özgün rejisiyle uyarlandı. Fransa’nın en önemli sanat merkezlerinden Théâtre de la Ville Paris’in ortak yapımcı olarak destek verdiği projenin oyuncu kadrosunda Call My Agent dizisindeki Colette Brancillon karakteriyle tanınan Ophélia Kolb-Kasapoğlu da yer alıyor. 21-22 Kasım’da festivalin kapanışını yapacak oyuna, yüksek katkıda bulunan mekân sponsoru Zorlu PSM evsahipliği yaparken; gösterinin yüksek katkıda bulunan sponsoru ise N Kolay olacak.

Mehmet Birkiye’nin küratörlüğünde gerçekleştirilen 29. İstanbul Tiyatro Festivali, 20 Ekim’de başlayacak, 22 Kasım’a kadar sürecek. Festival biletleri passom.com.tr'de ve İKSV gişesinde (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satışa çıktı.