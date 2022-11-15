Ortak bir estetik anlayışı ve sanat görüşünün bir sonucu olarak ortaya çıkan, kültürel ve estetik bazı özeliklere sahip olan edebi akımlar kısaca şifrelemesi nasıldır? Konuyla ilgili araştırmalar gerçekleştiren öğrencilerin de faydalanması adına edebi akımlar konu anlatımı formatına olarak hazırladığımız yazımızı sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Edebi Akımlar Nelerdir?

Dünya tarihinde öne çıkmış olan belli başlı edebi akımlar şu şekilde sıralanabilir:

Klasisizm

Romantizm

Realizm

Natüralizm

Parnasizm

Sembolizm

Sürrealizm

Empresyonizm

Ekspresyonizm

Fütürizm

Dadaizm

Kübizm

Egzistansiyalizm

Sınavlara hazırlanan öğrencilerin edebi akımlar hususunda merak ettikleri konulardan bir tanesi de edebi akımlar kısaca şifreleme yöntemidir. Yukarıda sıralanan edebi akımlardan en çok sorulan ilk altısının akılda kolay kalması için kodlaması ‘’KaRaRıN PaRiS’’ şeklinde yapılmaktadır.

Edebi Akımlar ve Temsilcileri

Klasisizm

Klasisizm akımında akıl ve sağduyu en önemli ölçüttür.

Hayaller ve duygusallık akıl yolu ile denetim altına alınır. Aklın denetiminden geçmeyen hiçbir duygu eserde yer alamaz.

Sanatçının görevi, tabiatı akla uygun bir biçimde taklit etmektir. Tabiatı taklit etmek, insanın değişmeyen, akıl ve irade gibi temel öğelerini anlatmaktır.

Klasisizmde konu önemli değildir. Önemli olan konunun işleniş biçimi ve anlatımdır. Bu yüzden, anlatımda mükemmellik amaçlanır.

Anlatımda sokak dili değil, seçkin çevrelerin dili yalın bir biçimde kullanılmıştır.

Az sözle çok şey anlatmak hedeflenmiştir.

Sanatta sıkı kuralların bulunması ve bunlara uyulması gerektiğine inanan klasikler, üç birlik adı verilen yer-zaman-olay kuralının doğmasına neden olmuşlardır.

Klasisizm akımının öne çıkan temsilcileri; François de Malherbe, Pierre Conhielle, Jean de La Fontaine, John Milton ve Moliere olarak ifade edilebilir.

Romantizm

yüzyılda klasisizme tepki olarak doğmuş bir akımdır.

Jean-Jack Rousseau romantizm akımın öncüsü olarak kabul edilmiştir.

Konular Hristiyanlıktan, tarihten ve günlük yaşamdan alınmıştır.

Duygulara ve hayallere önem verilir.

Romantizmde sanat toplum içindir görüşü benimsenmiştir.

Tabiat önemsenmiş, gözlem ve tasvire önem verilmiştir.

Voltaire, Shakespeare, Victor Hugo romantizm akımın önemli temsilcilerindendir.

Realizm

Realizm akımında gerçekler ön plandadır. Realist sanatçılar, eserlerinde yaşamın gerçeklerini anlatmışlardır.

Realizm akımı; olaylar ve kişiler karşısında tarafsız bir tavır takınmıştır.

Realizmde, gerçek hayatın anlatılması esas olduğu için realistlerin eserlerinde toplumun sıradan kişilerine rastlanır.

Realizmde biçim güzelliğine önem verilir, dilde ve anlatımda süsten, özentiden kaçınılır.

Realizmde roman ve hikâye ön plana çıkmıştır.

Stendhal, Balzac, Ernest Hemingway bu akımın öne çıkan temsilcilerdendir.

Natüralizm

Natüralizmde dil, halkın konuştuğu sade bir şekilde kullanılır.

Natüralistler, pozitif bilimlerle sanatı birleştirmeye çalışır.

Sokak hayatı edebi eserlerde ele alınmıştır. Dışarıdaki çirkinlikler, olumsuzluklar, dışlanmış kişiler konu olarak işlenmiştir.

Argo sözcüklere bolca yer verilmiş sokak dili edebiyata o zamana dek görülmedik bir biçimde girmiştir.

Tasvirlere ayrı bir önem veren sanatçılar, güçlü tasvirler yapmışlardır.

Realistlerdeki biçim güzelliği, üslup kaygısı natüralistlerde yoktur. Fakat natüralistler de halkın kolayca anlayabileceği yalın ve anlaşılır bir dil kullanırlar.

Emile Zola ve Guy de Maupassant natüralizm akımının önemli temsilcilerindir.

Parnasizim