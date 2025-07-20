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        Haberler Spor Futbol İngiltere Eddie Howe'dan Alexander Isak sözleri! - Futbol Haberleri

        Eddie Howe'dan Alexander Isak sözleri!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın teknik direktörü Eddie Howe, yaz sonunda Alexander Isak'ın takımda kalacağını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 16:31 Güncelleme: 20.07.2025 - 16:31
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        Eddie Howe'dan Alexander Isak sözleri!
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        Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, adı Liverpool ve Al-Hilal ile anılan Alexander Isak'ın takımda kalacağına inandığını söyledi.

        İsveçli golcü, Newcastle'ın Celtic'e 4-0 yenildiği hazırlık maçında kadroya dahil edilmedi. Howe, bu kararın tamamen teknik olduğunu vurguladı.

        "ONUNLA İLGİLİ İÇİM RAHAT"

        Isak'ı söylentiler nedeniyle tribünde oturtmak istemediğini belirten Howe, "Glasgow'a bizimle geldi ama onun için en doğru olanın evine dönmesi olduğuna karar verdim. Tribünde oturmak ona haksızlık olurdu. Ama yaz sonunda hala Newcastle oyuncusu olacağına eminim." dedi.

        Futbolcunun geleceğiyle ilgili görüşme yaptıklarını aktaran İngiliz teknik adam, "Futbolcuların kariyerlerine ve bu kariyerin kısa oluşuna saygı duyuyorum. Alex çok iyi çalışıyor, profesyonelce yaklaşıyor. Hakkında çok fazla spekülasyon olması normal. Ama onunla ilgili içim rahat." ifadelerini kullandı.

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