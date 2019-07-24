"HER GÜN ŞÜKREDİYORUM"

Birlikte bir melodi mırıldanmaya başladığımızda, onun harika bir şarkıya dönüşeceğini hissetmiştim. Eklenen her notada daha da yaşadığımı hissettim. Önce aşık, sonra eş ve en nihayetinde anne oluşumun tarifsizliği için her gün şükrediyorum. En önemlisi ne biliyor musun Timur Acar? Harika bir aşık, eş ve baba oluşundan ziyade, muhteşem bir dostsun sen!