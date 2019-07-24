24 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Oyuncu Eda Özkan, 2016 yılında meslektaşı Timur Acar ile dünyaevine girmişti. Eliz adında kızları olan çift, evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı.
Eda Özkan, eşi ile 3. evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Birlikte fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, romantik karelerine şu notu düştü:
"HER GÜN ŞÜKREDİYORUM"
Birlikte bir melodi mırıldanmaya başladığımızda, onun harika bir şarkıya dönüşeceğini hissetmiştim. Eklenen her notada daha da yaşadığımı hissettim. Önce aşık, sonra eş ve en nihayetinde anne oluşumun tarifsizliği için her gün şükrediyorum. En önemlisi ne biliyor musun Timur Acar? Harika bir aşık, eş ve baba oluşundan ziyade, muhteşem bir dostsun sen!
İnsan böyle bir dostla yol aldığında korku ve endişe gibi kemirici duygularla hayatını harcamıyor. Her anın en güzel, en tebessüm ettiren kısımlarını biriktiriyor. Velhasılı kaptan; sen rotanı sevgi, saygı ve anlayışla belirlediğin için, teknemiz her daim, en deli okyanusları bile geçip, huzurlu ve dingin limanlara ulaşacak!
"BİRLİKTE NİCE EŞSİZ DENİZLERE YOL AÇALIM"
Ve biliyorum dilime düşmeyen tek şarkı "Çok yorgunum, beni bekleme kaptan" olacak! İkinci kaptanın olarak, her yolculuğa hazır olacağıma dair bir kez daha söz veriyorum sevgilim. Kalbinin pusulasıyla ve miçomuzla birlikte nice eşsiz denizlere yol alalım. Seni seviyorum. Nice 3’lere...
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