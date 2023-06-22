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Eda Erdem'den, Arda Güler'e kal mesajı: Üzme bizi, kal be Arda

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Arda Güler'e takımda kalması yönünde mesaj gönderdi. İşte Eda Erdem'in mesajı...

Giriş: 22.06.2023 - 20:21 | Güncelleme: ABONE OL
Eda Erdem'den, Arda Güler'e kal mesajı: Üzme bizi, kal be Arda
HABERTURK.COM

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, son dönemde takımdan ayrılması gündemde olan genç yıldız Arda Güler için Twitter üzerinden bir mesaj yayınladı.

Eda Erdem, "Bir taraftar olarak süreçten bihaber, Hong Kong'da yazıyorum bu satırları. Şampiyonluk geldiğinde; Kadıköy, cadde… Sarı lacivert tüm ülke. Öyle bir sevgi ki, tarif edilmez… Mesela 2012. Sabiha Gökçen dış hatları, dönüş konvoyunu anmadan bitiremem hiçbir sezonu. Ya da Saraçoğlu çimlerinde kupayla yürürken hissedilenler… Kazınır sonsuza dek insanın zihnine. Voleybolda böylesine derinden, böylesine kalpten yaşadım Fenerbahçe'yi. Futbolcu olsaydım olacakları düşünemiyorum bile. Herkesin hayatta planları değişir elbette ama çubuklu giyen her sporcunun bu mutluluğu yaşamasını isterim. Bugün doğum günüm, bir mum dileğim de sana gelsin. Nereye gidersen git evlat oldun bir kere; ama yine de böyle çok sevmişken seni bu camia, üzme bizi; kal be Arda'' ifadeleri kullandı.

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