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        Haberler Spor Voleybol Eda Erdem: Cumhuriyetin 100. yılında iki şampiyonluk... Çok gururluyuz - Voleybol Haberleri

        Eda Erdem: Cumhuriyetin 100. yılında iki şampiyonluk... Çok gururluyuz

        A Milli Kadın Voleybol takımımız, Brüksel'de Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna uzandı! Mücadelede büyük bir karakter ortaya koyan ve iki kez geriden dönen ay-yıldızlıların kaptanı Eda Erdem, şampiyonluğu Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 00:13 Güncelleme: 04.09.2023 - 00:35
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        "Çok gururluyuz"
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olurken tarih yazan ay-yıldızlıların kaptanı Eda Erdem maçın ardından açıklamalar yaptı.

        Sırbistan'ın da iyi oynadığının altını çizen kaptan, "İnanılmaz bir mücadele! Başardık! İnanılmaz! Çok iyi başladık, çok iyi devam ettik" ifadeleriyle maçı değerlendirdi.

        Cumhuriyetimizin 100. yılında iki şampiyonluk kazandığımızı hatırlatan Eda Erdem, "Cumhuriyetimizin 100. yılında önce Milletler Ligi'ni kazandık, sonra Avrupa şampiyonu olduk. İnanılmaz bir hikaye yazdık. Mutluyum, gururluyum!" dedi.

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