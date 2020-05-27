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Oyuncu Eda Ece, tüm dünyayı altüst eden koronavirüs salgını nedeniyle gerekli kurallara uymayı ihmal etmiyor.

Uzun bir süredir kendisini evde izole eden Ece, normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte ilk kez dışarı çıkarak araba kullandı.

"UZAY MEKİĞİNDE GİBİYİM"

O anların videosunu sosyal medya hesabından yayınlayan Ece, duygu ve düşüncelerini, "İyi bari araba kullanmayı unutmamışız uzay mekiğinde gibiyim öyle garipsedim" diyerek ifade etti.

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