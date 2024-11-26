Eda Ece'nin, favori dizisi 'Kızılcık Şerbeti'

Geçtiğimiz yıl basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenen Eda Ece, nisan ayında da kızı Mina İpek'i dünyaya getirmişti.

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Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, dün akşam bir davete katıldı. Ekranları özlediğini ifade eden Eda Ece, favori dizisini ve karakterini açıkladı.