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        Haberler Magazin Eda Ece anne oldu - Bebeğinin ismi... - Magazin haberleri

        Eda Ece anne oldu

        Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in bebekleri dünyaya geldi. Çift, kızlarına Mina İpek adını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 16:35 Güncelleme: 04.04.2024 - 16:35
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          Geçtiğimiz yıl haziran ayında evlenen oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer'in bebekleri dünyaya geldi.

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          Çift, kızlarına Mina İpek adını verdi.

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          Oyuncu, geçtiğimiz aylarda "Yeni isimler çok değişik. Lili, Lala, Lolo gibi isimler var. Annemin adı Ayşe. Kızıma en kötü onun ismini koyacağım" demişti.

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