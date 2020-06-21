"5 YILA, 10 YIL SIĞDIRMIŞ GİBİYİM"

Çocukluk fotoğrafını yayınlayan Ece, altına şu notu düştü:

30'uncu doğum günüm. 25'ten buraya hangi hızla geldim ben de şaşkınım. 5 yıla 10 yıl sığdırmış gibiyim. Canım aileme, arkadaşlarıma, beni takip eden, bana inanan insanlara yürekten teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hayat sizinle güzel.